Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Gündemin ilk sırasında, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Suriye'deki SDG konusu da ele alınacak.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.