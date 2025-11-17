×
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı

#Kabine#Cumhurbaşkanlığı#Kabine Toplantısı
Kasım 17, 2025 15:48

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. 

Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. 

Gündemin ilk sırasında, 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Karakutudan çözümlenen verilerle kokpitte son dakikalarda yaşananlar netleşecek. 

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Kabinede, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da gündemde. Terör örgütü PKK'nın çekilme kararının ardından son durum masaya yatırılacak. Suriye ve terör örgütü SDG başlıkları ayrı görüşülecek. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da gündemde olacak. Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısının çıktıları incelenecek. 

GAZZE KONUSU DA MASADA OLACAK

Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

