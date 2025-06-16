Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'da başladı. Toplantının ana gündem maddesi ise İran-İsrail savaşı ve bölgesel etkisi olacak.

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ANA GÜNDEM: İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail ile İran arasında son dönemde tırmanan çatışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı’nın ana gündem maddesi olacak.

Erdoğan, barış diplomasisi çerçevesinde son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, çatışmaların durdurulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için Trump’ın son açıklamalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kabine’de, bölgedeki gelişmelerin Türkiye’ye olası etkileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek.