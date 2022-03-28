Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#RUSYA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine'nin öncelikli gündemi yine Ukrayna olacak.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe’de toplandı. Toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak.

Bu kapsamda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky başta olmak üzere liderlerle krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, müzakere edilen 6 başlıkla ilgili Türkiye’nin atacağı adımlar da kabinenin gündeminde olacak. Brüksel’deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinin sonuçları da kabinede ana hatlarıyla değerlendirilecek. Brüksel’de liderlerle yaptığı kritik görüşmelerle ilgili kabineye bilgi sunması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun yeni girişimleri, insani yardımlar ve önümüzdeki dönemde yürüteceği diplomatik temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Arabuluculuk ve garantörlük girişimleri konusunda neler yapılabileceği konusu ele alınacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

O parayı sigorta mı ödeyecekO parayı sigorta mı ödeyecek?Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Karadeniz’de serbest kalan mayınların İstanbul Boğazında oluşturduğu tehlikeyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de kabinede bilgi alacak.

Gözden Kaçmasın

Will Smithten sunucu Chris Rocka Oscar tokadı: Karımın adını ağzına almaWill Smith'ten sunucu Chris Rock'a 'Oscar tokadı': Karımın adını ağzına alma!Haberi görüntüle

HAYAT PAHALILIĞI

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini enflasyonun etkileri, yükselen gıda fiyatları ve stokçuluğa karşı alınabilecek önlemler oluşturacak. Bu çerçevede ilgili bakanların brifing vereceği kabinede alınan önlemlerin sahaya yansımaları ve Erdoğan’ın ifade ettiği “hayat pahalılığına karşı vatandaşı ezdirmemeye” dönük adımlar ele alınacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ekonomi ve enerji fiyatları üzerindeki olası etkilerine karşı önlemler konuşulacak. Meclis çalışmalarının ve koronavirüsle mücadeleye yönelik adımların ele alınacağı kabinede yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları da ana hatlarıyla gündeme gelecek.

Toplantıda görüşülen başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

Gözden Kaçmasın

Atık yağ kaçakçı eliyle sofraya mı ulaşıyorAtık yağ kaçakçı eliyle sofraya mı ulaşıyor?Haberi Görüntüle



 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık