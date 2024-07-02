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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor... Toplantının ana gündemi ekonomi

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanlığı#Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor... Toplantının ana gündemi ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:22

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bir ay aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıdaki ana gündem maddesi yarın açıklanacak enflasyon rakamları olacak. Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek.

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Kabine, yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ EKONOMİ

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

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Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanlığı#Erdoğan

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