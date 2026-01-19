×
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Kabinenin gündeminde Suriye'deki gelişmeler, Gazze gündemi ve Terörsüz Türkiye başlıklarının olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemini Suriye oluşturacak.

Suriye ordusunun sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek, sahadan gelen son bilgiler ışığında yürütülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Terör örgütü YPG'nin entegrasyonu ve 10 Mart Mutabakatının sahaya yansımaları da görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISINDA "GAZZE" GÜNDEMİ

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' değerlendirilecek. Gazze’nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye'nin vereceği katkı ele alınacak. Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİDEKİ SON DURUM DA DEĞERLENDİRİLECEK

Terörsüz Türkiye süreci de toplantı başlıklarından biri. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.

 

