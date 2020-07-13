Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu'nda kritik konular masaya yatacak!

Kabine Toplantısı'nın tarihi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gündemdeki yerini aldı. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrasında atılacak adımlar ve koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin bu hafta yapılacak olan Kabin Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Toplantıda okulların açılma takviminin de değerlendirilmesi ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

CNN TÜRK'ün haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin salı günü yani 14 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrasında atılacak adımlar, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve okulların açılış tarihi toplantıda ele alınacak.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Kabine toplantısında önemli gündem maddesi salgının seyri olacak. Vaka sayısı ve il bazlı alınan önlemlerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Okulların açılma takvimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları da toplantıda kabine üyelerine aktarılacak. Kabinenin yaklaşan Kurban Bayramı için de olası bazı önlemleri değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, Ayasofya'nın cami statüsüne dönüştürülmesinin yansımaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında 24 Temmuz Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemişti. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ibadet hazırlıklarının değerlendirilmesi ve Ayasofya'da inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı en son 29 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti.