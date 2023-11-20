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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki başlıklar...

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı İşte masadaki başlıklar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 15:33

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar, ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler görüşülecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı. Kabine'de İsrail'in Gazze saldırıları, ateşkes çabaları ve insani krize karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılacak.

Türkiye'nin İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmek için yürüttüğü diplomasi ve atacağı adımlar değerlendirilecek.

Gazze'deki yaralıların ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin de ele alınması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve terörle mücadele de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze

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