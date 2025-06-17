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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ümit Özdağ hakkındaki iddiaları yalanladı

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Zafer Partisi#Ümit Özdağ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ümit Özdağ hakkındaki iddiaları yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 21:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu çıkışında namaz kılmasının jandarma tarafından engellendiği iddiasını yalanladı.

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DMM'den yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindekilerin, ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra jandarma personeline konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunmadığı, namaz kılmak istediklerine dair bir bildirim yapılmadığı bildirildi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ümit Özdağ hakkındaki iddiaları yalanladı

“KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK BİR DEZENFORMASYONDUR”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarmanın görev ve sorumluluğunun cezaevi sınırları dahilindedir. Namaz kılınmak istendiği öne sürülen alan ise cezaevi dışındaki bir camidir. Dolayısıyla jandarmanın bu alana müdahale etmesi veya izin vermesi gibi bir durum da hukuki çerçevede mümkün değildir. Ayrıca, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek herhangi bir durum ya da güvenlik önlemi talebi de taraflarca iletilmemiştir. Sonuç olarak, ortaya atılan bu iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Zafer Partisi#Ümit Özdağ

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