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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz Bisiklet Turu'na ilişkin paylaşım

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#15 Temmuz#Bisiklet Turu#İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Durandan 15 Temmuz Bisiklet Turuna ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 17:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından İstanbul'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Bisiklet Turu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

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Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz şehitlerine duyulan vefayı, kahraman gazilere duyulan minneti ve milli iradenin sarsılmaz ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen "Milli İrade İçin Pedallıyoruz" bisiklet turunun, ortak hafızayı diri tutan anlamlı bir buluşmaya dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Durandan 15 Temmuz Bisiklet Turuna ilişkin paylaşım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Taksim Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne uzanan her kilometrenin, bağımsızlığa, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının güçlü bir sembolü olduğuna işaret eden Duran, şunları kaydetti:

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Durandan 15 Temmuz Bisiklet Turuna ilişkin paylaşım

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz gecesi tek yürek olan aziz milletimiz; istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak tüm dünyaya milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını gösterdi. Bu kutlu direnişte şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetine aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmayı, milli irade bilincini daima canlı tutmayı sürdüreceğiz."

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#15 Temmuz#Bisiklet Turu#İletişim Başkanlığı

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