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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele vurgusu

#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı#Fahrettin Altun#Yasin Börü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "6-8 Ekim Olayları"nın 7. yılı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." mesajına yer verdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği olayların anlatıldığı videoda, Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isterken katledilen Yasin Börü ve 3 arkadaşı da anıldı.

Videoda, 6-8 Ekim olayları "HDP'nin kanlı provokasyonu" olarak tanımlanırken, HDP yöneticilerinin PKK/PYD/YPG terör örgütüne destek veren açıklamalarından da örneklere yer verildi.

Videonun sonunda, "Türkiye Cumhuriyeti, 2014'ten bugüne sınırlarımızın ötesinde ve içeride yürüttüğü onlarca başarılı askeri operasyon sonrası büyük darbeler yiyen terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele vermeye devam ediyor. Hakkari'den Edirne'ye kadar vatanın dört bir köşesinde barış ve emniyet içinde yaşamamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı#Fahrettin Altun#Yasin Börü