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AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 00:04 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti: "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..."

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