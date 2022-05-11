Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Uluslararası medya şirketlerinin hegemonyası ile karşı karşıyayız

#Fahrettin Altun#TRT#Fransızca

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Fransızca dijital kanalının tanıtım programına katıldı. Burada konuşan Altun "uluslararası dünyada bir avuç medya şirketinin hegemonyasının söz konusu olduğunu belirterek, "Bizim bugünkü girişimimiz, bu uluslararası hegemonyaya bir itirazdır. Bu itirazı önemsemeliyiz. Bu itiraz Türkiye’nin küresel adaletsizliğe itirazının bir yansımasıdır" dedi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dijital platformda yayına başlayan TRT Fransızca kanalının tanıtım programına katıldı. Atakule AVM’de düzenlenen programa Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. TRT’nin, Türkiye’nin son 20 yılına bağlı olarak atılımlar gerçekleştirdiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Türkiye son 20 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Buna bağlı olarak TRT de kurumsallaşmasını, konumunu güçlendirdi, uluslararasılaştı. Bu uluslararası yayın çizgisinde sesini duyuramayanların sesini duyurmaya, görülmeyenlerin, gösterilmeyenlerin gösterilmesine gayret sarf etti ve bu anlamda üstü örtülen gerçekleri ortaya sermeye gayret etti" ifadelerini kullandı.

’ULUSLARARASI HEGEMONYAYA BİR İTİRAZDIR’

Haberin Devamı

Altun, dünyanın pek çok yerinde Fransızcanın resmi dil olduğunu aktararak, "Bu anlamda TRT Fransızca önemli bir boşluğu dolduracak. Frankofon (Fransızca konuşan toplumlar) dünyaya Türkiye’nin sesini duyuracak, aynı zamanda dünya meselelerini, bölgemizdeki meseleleri, Türkiye’nin perspektifiyle muhataplarına iletecek" dedi.

Altun konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün uluslararası dünyada bir avuç medya şirketinin tahakkümünden söz ediyoruz. Bir avuç medya şirketinin hegemonyasıyla karşı karşıyayız. Bu medya şirketleri, bu tahakküme rağmen hakikatin sesi olmak, gerçeğin aynası olmak gibi bir rolü, bir işlevi üstlenmiyor ne yazık ki. Onun yerine küresel sömürü düzenini, küresel zulüm düzenini yansıtmaya, bu düzenin çıkarları doğrultusunda yayın yapmaya devam ediyor. Bizim bugünkü girişimimiz, bu uluslararası hegemonyaya bir itirazdır. Bu itirazı önemsemeliyiz. Bu itiraz Türkiye’nin küresel adaletsizliğe itirazının bir yansımasıdır. Bu itiraz Sayın Cumhurbaşkanımızın ’Dünya 5’ten büyüktür’ itirazının bir yansımasıdır. Bu itiraz, Cumhurbaşkanımızın ’Daha adil bir dünya mümkün’ çıkışının bir yansımasıdır. Dolayısıyla bu noktada son derece önemlidir ve Türkiye’nin yükselen konumuyla birlikte bu itirazın kurumsallaşma imkanı da inşallah daha da uluslararası alanda kendisine yer bulacaktır"

Haberin Devamı

TRT Fransızcanın dijital yayın yapacağı bilgisini veren Altun, sosyal medya ve dijital medya alanlarının dezenformasyon ve manipülasyonla anılan alanlar olduğunu belirterek, "Sistematik dezenformasyonun kontrolsüzce artması ancak ve ancak dijital alanda kamu yayıncılığı gibi disiplinli kurumsal tecrübelerin artmasıyla bir nebze de olsa engellenebilir" diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Altun#TRT#Fransızca

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor