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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 19:39 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türki Lala" dizisinin yapımcılarıyla bir araya geldi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türki Lala" dizisinin yapımcılarıyla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi ve Anadolu Ajansının (AA) da ilk muhabirlerinden Abdurrahman Peşaveri'nin hayatının anlatılacağı Türkiye ile Pakistan'ın ortak dizi girişimi "Türki Lala"nın, kültürel bağları daha da güçlendireceğini belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Türki Lala'nın hayatını konu eden dizi projesini Pakistanlı yapımcılardan dinleme imkanı bulduk. Türk ve Pakistanlı oyuncuların bir arada olacağı dizi projesi Pakistan'la olan kültürel bağlarımızı inşallah daha da güçlendirecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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