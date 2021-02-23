Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türki Lala" dizisinin yapımcılarıyla bir araya geldi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Türki Lala'nın hayatını konu eden dizi projesini Pakistanlı yapımcılardan dinleme imkanı bulduk. Türk ve Pakistanlı oyuncuların bir arada olacağı dizi projesi Pakistan'la olan kültürel bağlarımızı inşallah daha da güçlendirecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim."