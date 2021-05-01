MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık"
GeriGündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01.05.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Türkiye'nin, IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık. Türkiye, likidite desteğinde G20 ülkeleri arasında piyasaya en fazla likidite desteği veren ülke oldu. Her şey milletimiz için."

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi