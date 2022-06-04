Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç CNN TÜRK'te... Önemli açıklamalar

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İşte Ali Taha Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar...

(Google ile telif görüşmeleri) Fikri ve Sanat Eserleri kanununda bir düzenleme değişikliğine ihtiyacımız var. Özellikle en son AB'den çıkan tasarıyla birlikte arama motorlarına haber üretenlere bir telif verme zorunluluğu getirildi. Bu teknolojinin özellikle çok büyük bir içerik üreticilerine sağlamış olduğu destek esasında. Artık içerik üreticilerinin bu işlerden daha yüksek miktarda bir kazanç sağlamasına sebep olacak. Güzel bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.

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"YAKINDA OLUMLU SONUÇ ÇIKAR"

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve biz de kanuni düzenlemeler üzerinde çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda da içerik üretmenin çok daha kazanç sağlayacağını söyleyebilirim. Yakında olumlu sonuç çıkar.

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(Sosyal medya düzenlemesi) Esasında sosyal medya kanunu olarak geçiyor ama 5187 Basın Kanunu ve 5651 internet ortamında yapılan yayınların düzenlemesi kanununda yapılan değişiklikler. Esasında bu kanunun amacı deformasyonu engellemek. Dünyada artık dijitalleşmeyle ilgili çok fazla veri üretildiği için devletlerin yükümlülüğü öncelikle temel hak ve özgürlüklerin korunması, aynı zaman ifade özgürlüğünü sağlayıcı ve düzenleyici bir rol üstlenmesi. AB'nin yayınlamış yasaya baktığımız zamanda da hep düzenleyici olduğunu görüyoruz.

"AMAÇ MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇMEK"

Dijital platformlarda herhangi bir suç ve hakaret çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Deformasyon da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Bu bağlamda baktığımız zaman bu kanunun amacı mağduriyetlerin önüne geçmek.