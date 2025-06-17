Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ilk kez İstanbullular ile buluşuyor

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Cumhurbaşkanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası ve korosu” olarak kurulan ve ilk konserini 23 Nisan’da gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ikinci konserini kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde vermeye hazırlanıyor.

Geleneksel müziğimizi yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak anlayışıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve büyük beğeni toplayan

ÇOCUKLAR YÖRESEL EZGİLERİ SENFONİYLE BULUŞTURACAK

“Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası ve korosu” olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Kilis’ten Rize’ye, Çanakkale’den Trabzon’a Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ezgileri; Neşet Ertaş gibi efsane sanatçıların eserlerini senfonik düzenlemeyle seslendirecek. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Batı Müziği ve Popüler Müzik türlerini kapsayan çok renkli ve geniş repertuvar, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde titizlikle hazırlanan çok renkli repertuvarını bu kez AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbullu sanatseverler için seslendirecek.

GELECEĞİN SANATÇILARINA İLHAM OLACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle ve Türk Telekom’un ana desteğiyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Milli müzik mirasımızı geleceğe taşımayı ve geleceğin sanatçılarına ilham olmayı hedefliyor.

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2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu.

8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayırıp, orkestra içinde de enstrüman bazında oluşturulan Keman, Bağlama, Ud, Klarinet, Kemençe, Kanun, Ney, Ritim, Yan Flüt, Piyano, Gitar, Çello, Kontrbas sınıfları ile 2024 Kasım ayında eğitimlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri’nden toplam 50 koordinatör, eğitmen, ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim alıyorlar.