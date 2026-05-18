Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseri için hazırlıklarını tamamladı

2024 yılında yapılan yetenek taramaları neticesinde 250 öğrenci ile yola çıkan ve 2025-2026 öğretim yılına başlarken tekrarlanan sınavlar sonucunda bugün sayıları 350’ye yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızın zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan; Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve Türk Telekom tarafından desteklenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geleneksel müziğimizi ve çalgılarımızı yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediği kadar, sosyal ve toplumsal boyutu itibariyle de büyük önem taşımakta.

Çocuk gelişimi üzerinde etkili olduğu bilinen sanat ve müzik eğitimi yoluyla, çocukların orkestra ve koro düzeni içinde iş birliği, dayanışma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Farklı seslerin ahenkle bir araya geldiği gibi, bireylerin de karşılıklı anlayış ve uzlaşma ile yaşayabileceği barış ve hoşgörü kültürünün kazandırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, yetenekleri doğrultusunda koro ve Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Batı Müziği Orkestrası olarak branşlara ayrılmış olup Şan, Keman, Bağlama, Ud, Klarinet, Kemençe, Kanun, Ney, Kabak Kemane, Ritim, Flüt, Piyano, Gitar, Çello, Kontrbas, Viyola sınıflarında her hafta sonu iki gün eğitim alıyorlar.

Büyüyerek ve gelişerek eğitimlerine devam eden Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde; 41 keman, 22 bağlama, 18 ritim, 12 çello, 7 klarinet, 7 gitar, 8 viyola, 5 flüt, 3 kontrbas, 2 kabak kemane, 2 kanun, 3 kemençe, 2 ney, 4 ud, 4 piyano, cymbal, trampet, trompet, tef, timpani, triangle, fagot, korno, obua, tuba, trombon olmak üzere 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak.

Genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, akademik koordinatörlüğünü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan’ın üstlendiği, orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı, koro şefliğini Prof. Dr. Ahter Destan, Türk Müziği koro şefliğini Öğretim Görevlisi Esin Doğan’ın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacak. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri’nden toplam 50 koordinatör, eğitmen ve pedagog görev yapıyor.