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AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına iki yeni atama

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına iki yeni atama
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ın atandı. Kararlar Resmi Gazete'de yer aldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile
Meltem Taylan Aydın atandı.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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