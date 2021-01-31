Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanarak ve kendisine ‘büyükelçi’ unvanı verilerek, yeniden BM nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAYDI

1956 yılında Görele’de doğan Feridun Hadi Sinirlioğlu, dün itibarıyla 65 yaşına girdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu. 1996-2000 yılları arasında Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptı. 21 Ağustos 2009’da Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı görevine atanan Sinirlioğlu, 2015 yılında geçici hükümette Dışişleri Bakanı görevinde bulundu. 21 Ekim 2016’dan bu yana Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi olarak görev alan Sinirlioğlu, evli ve 2 çocuk babası.