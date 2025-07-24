Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete’de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında ve bakanlıklarda atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Atanan ve görevden alınan personeller şu şekilde;



Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevden alınırken, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine Hilal Yılmaz Taştan atandı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR



Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan atama kararlarına göre;İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü’ne Gülsüm Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Hatice Oya Tunga Çağlı ve Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Kemal Onur Özçeri ve Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü’ne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına ise Zeynep Savaş getirildi.



TİCARET BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR



Ticaret Bakanlığı’nda yapılan atamalara göre;Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Arif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı.Yeni atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Nihat Kınık atandı.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDA MÜFETTİŞ ATAMALARI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan Müfettiş Yardımcıları Zeynelabidin Arda Yılmaz, Fırat Aktaş, İsmail Ataş, Fatih Can Şakrak ve Harun Berkay Garip, müfettiş olarak atandı.