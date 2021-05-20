Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Mehmet Alper Kan ve Abdurrahman Çalık, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Cebrail Taşkın atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alınarak yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı.

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