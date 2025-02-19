Cumhurbaşkanlığı adaylık yanıtı: Birkaç gün içinde

Haberin Devamı

Toplanan kalabalığa hitap eden İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerine tepki gösterip, “İstanbul’da birisinin, bir kişinin tek gündemi var. Bu memleketin onlarca sıkıntısı var. Bunlarla ilgilenmeyip muhtemelen gece yatıyor, sabah kalkıp Ekrem İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu, Silivri’den şunu söylüyor; Türkiye’de herkesin yargı önünde, hukuka uygun bir şekilde hesap vereceği bir ortam vaat ediyor” dedi.

TAKDİRLERİ ÇOK KIYMETLİ

İmamoğlu, gazetecilerin “Adaylığınızı açıklayacak mısınız?” sorusu üzerine de “Hayırlısı. Ben bu işlerde parti içi süreçlerde olgunlaşmadan hiçbir şeyi böyle çat çat çat söylemeyi sevmem. Şu anda bu işin dinamik yapıları var. Milletvekillerimizin imza süreçleri var. Örgütümüzün il başkanlarımızın, diğer yöneticilerin şu anda süreci muhakeme ettiği bir zaman diliminin içerisindeyiz. Ve onların takdirleri benim için çok kıymetli. Oradan aldığım enerji ve duygu bütünlüğüyle ben de tabii ki duygularımı sizinle birkaç gün içinde paylaşıyor olacağım” diye konuştu.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU’NA İLK İMZA

23 Mart’taki önseçimde belirlenecek CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için başvurular sürüyor. Milletvekilleri de istedikleri aday için imza vermeye başladı. Adaylık sürecinin en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ilk imza da geldi. Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İmamoğlu’nun adaylığı için verdiği imzayı sosyal medyadan paylaştı. Samsun Milletvekili Murat Çan da İmamoğlu için imza attığını bildirdi.

CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Adaylık başvuruları cuma günü sona erecek.