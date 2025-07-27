Cumhurbaşkanlığı aday ofisini Ankara’da açtı

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CHP’nin geçmiş yıllarda genel merkez olarak kullandığı Bülent Ecevit Yerleşkesindeki ofisin açılışı bir mitingle yapıldı. CHP Gençlik Kolları üyesi partililer, açılış öncesinde Kuğulu Park’tan alana yürüdü. Binaya, İmamoğlu’nun seçim sloganı olarak “Herkes için her yerde önce adalet önce hürriyet” yazılı dev pankart asıldı. Açılışa katılan Dilek İmamoğlu da, partililere seslendi. CHP Lideri Özel, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün yeni bir başlangıçla bu ofisin açılmasıyla birlikte adımların hızlanacağı, adımlara adımların katılacağı, omuzların omuzlara değeceği bir büyük yürüyüşü yine buradan bu güzel mekândan başlatıyoruz. Bir darbenin elimizden aldığı, DGM olarak çok sayıda yoldaşımızın sorgulandığı bu binayı yıllar sonra büyük mücadelelerle aldık. 19 Mart darbesine yenilmeyenlerin, direnenlerin mücadelesinin simge mekânı olacaktır. Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil, milletin adayıdır, Türkiye’nin adayıdır. O yüzden Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz bir partiye ait değildir. Elbette mekan CHP’ye aittir, ama unutmayın ki mekânın adı da ‘babaevi’dir. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bina varsın CHP’nin olsun, ofisi genel merkezden ayırdık. Buranın kapısı ardına kadar herkese açık; fikri olana açık, derdi olana açık, enerjisi olana açık.

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MİLLET KAZAN KALDIRACAK

Türkiye Avrupa’nın maalesef en yoksul ülkesi. Tenceresi kaynamayan millet artık seçimlerde kazan kaldıracak, bunları gönderecek. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Ofisimiz var, her ne kadar içeri attırsa da adayımız var, cesaretimiz var, gençliğimiz var; cesaretin varsa çık milletin karşısına, 2 Kasım’da seni sandığa davet ediyorum.”