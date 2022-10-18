Cumhurbaşkanı’nın ziyaret ettiği kahraman dostlarını bırakmadı

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PATLAMA sırasında yaşanan bir fedakârlık ve kahramanlık hikâyesi, günler sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettiği madenci İbrahim Çeliktaş’ın o gece hiç yara almadan madenden çıktığı, ilk şoku atlattıktan hemen sonra geri dönüp iki meslektaşını omuzlayarak dışarı çıkarttığı öğrenildi.

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İKİSİNİ DE KURTARDI

Tedavisi süren madencilerden Ayhan Akgül’ün ağabeyi Kenan Akgül o gece yaşananları şöyle anlattı: “İzzet Ak ve İbrahim Çeliktaş, kardeşimin yakın arkadaşları. İbrahim Çeliktaş dışarı çıktığı, canını kurtardığı halde içerde yaralı arkadaşları olduğu için tekrar madene girdi. İçeride dumandan ve gazdan etkilenerek zehirlendi. Şu anda ağır hastalardan biri olarak tedavi altında. Orada kendi canı yerine maden ocağındaki arkadaşlarını düşünerek tekrar ocağa giriyor. Bu bizim için ayrı bir gurur oldu. Bu gibi bilgiler burada beklerken bizim için küçük de olsa bir teselli sebebi oluyor.”

DURUMU İYİ

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AMASRA’dan ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne getirilen 6 madencinin tedavileri sürüyor. Madencilerden İbrahim Çeliktaş’ın durumu diğerlerinden daha iyi ancak bilinci tam olarak yerine gelmiş değil. Doktorları uygun görürse Çeliktaş, yoğun bakımdan normal odaya çıkartılacak. Diğer 5 madenci ise iç organlarında hasar olabileceği gerekçesiyle yoğun bakım şartlarında tutulmaya devam edecek.

KARDEŞİNİ KURTARDI KENDİSİ YARALANDI

CANINI hiçe sayan bir diğer kahraman da yine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi gören madenci Umut Akgül. Abi Kenan Akgül o gece yaşananları şöyle anlattı: “İki kardeşim de madende çalışıyor; Ayhan ve Umut. Umut sağ kurtulmasına rağmen hemen madene geri dönmüş ve Ayhan’ı çıkarmış. Onun sağ salim olduğundan emin olunca bu kez diğer arkadaşları için inmiş aşağıya ve onları kurtarmaya çalışırken yaralanmış. İbrahim Çeliktaş da aynı kardeşim gibi madene arkadaşlarını kurtarmak için giriyor. Öyle bir kenetlenmişler öyle birbirlerine bağlanmışlar ki ölümü dahi göze alıp ocağa giriyorlar. Bir patlama daha olabilir, hayatlarını kaybedebilirlerdi. Arkadaşları için kendi hayatlarından vazgeçtiler.”