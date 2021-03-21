Cumhurbaşkanı’nın Taksim turu

AKM’den yaya olarak çıkan Erdoğan, beraberindeki heyetle Taksim Meydanı’nda yürüdü, satın aldığı kestane ve mısırları kadın gazetecilere ikram etti.

‘HAKKIN KALIRSA NE YAPARIM’

Mısır ve kestane tezgâhının sahibi para almak istemedi. Ancak Erdoğan, “Bende hakkın kalırsa ben ne yaparım” sözleriyle karşı çıktı. Kestaneci bunun üzerine Cumhurbaşkanı’nın elini öpmek istedi. Elini öptürmeyen Erdoğan, “Ben el öptürmüyorum. Babanızın, hocanızın, bir de annenizin ayaklarının altını öpün” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incelemeleri sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Menfi ve Dibeybe görüşmelerinde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan görüşmelerde, kalıcı çözüm umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade etti. Pahor ile yapılan görüşmede ise Erdoğan, Slovenya’nın 1 Temmuz’da üstleneceği AB Dönem Başkanlığı’nda ilişkilerin ilerletilmesi temennisinde bulundu.

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