Cumhurbaşkanı'ndan uğurlama tepkisi: 'Toplayıp götürün'

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüsün yayılmasının en büyük etkenler inden olan maskesiz, sosyal mesafesiz asker uğurlamalarına sert tepki gösterdi. İstanbul Valisi’ne de talimat verdiğini açıklayan Erdoğan, şunları söyledi: “Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Bu konularda Valime de söyledim, ‘İstanbul’da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün’ dedim. Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum.”

SOYLU DA UYARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla asker uğurlaması yapanları uyardı: “Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!” dedi.

MEŞALELİ SİLAHLI ASKER UĞURLAMASI

İstanbul Beykoz’da önceki akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup, konvoy halinde meşale yakarak trafiği durdurdu. Silahlarla havaya ateş açan grup, araçlarının camlarından sarkarak yollarına devam etti. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Polis ekipleri asker konvoyundaki 5 kişiye “sosyal mesafe” kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9.540 TL ceza kesti. Bir kişiye de “trafiği tehlikeye atmak’ suçundan cezai işlem yapıldı.