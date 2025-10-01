×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 13:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir ile şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir ile şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Özdemir ile İzmir-Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Amilağ'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

