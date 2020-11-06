Cumhurbaşkanı'ndan savunma sanayiye büyük övgü!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kurum personelinin katılımıyla Başkanlıkta tören düzenlendi.



Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.



Mesajında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından başlatılan ve 1985 yılında Savunma Sanayi Başkanlığının kuruluşuyla bir adım öteye taşınan savunma sanayisini geliştirme gayretlerin önünün hep, doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde kesildiğini belirten Erdoğan, hükümete geldiklerinde savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın artık milli güvenliğin ötesinde ülke bekasını tehdit edecek düzeye ulaştığını gördükleri için bu konunun üzerine adeta seferberlik ruhuyla gittiklerini vurguladı.



Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:



"Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekatları yürütebilmesini, savunma sanayisinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Özellikle son 5-6 yılda sürdürülen ve başarıyla bitirilen çalışmaların büyük katkısı olmuştur. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken, onlara vereceğimiz en büyük destek, savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır. Savunma sanayisinde daha planlı, daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket etmemiz gereken bir döneme girdik. Savunma Sanayii Müsteşarlığını, Başkanlığa dönüştürüp, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi işte budur."



Savunma sektöründe Başkanlığın koordinasyonunda kurumlar arasındaki iş birliğini, uyumu ve paylaşımı daha da geliştirerek, savunma sanayindeki hedeflere en kısa sürede ulaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sektörüne her tür desteği vermeye devam edeceğimizi belirterek, kuruluşundan bugüne kadar Savunma Sanayii Başkanlığımızın çalışmalarında emeği, katkısı, desteği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.