Cumhurbaşkanı’ndan fahiş fiyat uyarısı: Vatandaşı ezdirmeyiz

Cuma namazını İstanbul Üsküdar Hz. Ali Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

MUTASYONDA OLUMSUZ GELİŞME

(Koronavirüsle mücadele) “Bilim kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Ben daha çok değerlendirmeleri vefat sayılarıyla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyon ile ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bu bütün açık mekanlarla ilgili, bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik.”

ÇOK CİDDİ FİYAT FARKLARI VAR

(Fahiş fiyat artışları) “Bu konuda, şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. 1000 TL ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık. Bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz. Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın; gerek sebzede, gerek meyvede, hatta bakliyatta, çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun çalışmanın içesinde. Bir ay içerisinde, biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz.

AĞIR CEZALAR GELEBİLİR

Beyaz ette, kırmızı ette, aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Takipte tutmaya da devam edeceğiz. Ben buradan bütün esnaflarımıza sesleniyorum. Eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın. Ve vatandaşımıza zulmetmeyin.”

‘ELON MUSK İLE İRTİBAT HALİNDE OLACAĞIZ’

Erdoğan, Tesla ve SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk ile yaptığı görüşme konusunda ise şunları söyledi: “Elon Musk’la daha önce bizim Külliye’de bir görüşmemiz olmuştu. Bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Şimdi de bizim uzayla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Biliyorsunuz onlarla müşterek bir çalışma yaptık. Bu çalışmada, TURKSAT 4’ü gönderdik. Şimdi TURKSAT 5’e hazırlanıyoruz. Bu konuda bizim Elon Musk’la bir ortak çalışma durumumuz söz konusu. Bunun yanında da müşterek neler yapabiliriz beraber diye, bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirdim. Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar. Ne yapabiliriz, bunu kendileriyle görüştük. Elon Musk, 2020 itibarıyla zenginlikte dünyanın bir numarası oldu. 177 milyar dolar ile. Böyle bir durum içerisinde. ‘Çok çalışıyorum’ diyor. ‘Çok çalışınca da çok kazanıyorum’ diyor.”

ÇENGELKÖY’DE ESNAFLA SOHBET: BÜYÜK BALIĞIN ADINI SORDU





Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında Çengelköy’de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı. Daha sonra bir balıkçının önünde aracını durdurarak esnafla bir süre sohbet etti. Erdoğan, bir balıkçıdan lagos balığı da aldı, ardından da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i kabul için Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan’ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme, “Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez. Büyük balığı sordu, ‘Adı ne?’ dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik” dedi. (Beyza Nur GÜLER - Güven USTA / DHA)