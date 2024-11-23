Cumhurbaşkanı’ndan CHP’ye tepki: Şehir eşkıyalığına boyun eğmeyiz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Anadolu Ajansı’nın İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği, Demirören Holding’in de sponsorları arasında yer aldığı ‘İstanbul Enerji Forumu’ dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Erdoğan, açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL

“2023 yılında ham petrol ve petrol ürünleri ithalatımız 49 milyon tona, LPG ithalatımız 4 milyon tona, doğalgaz ithalatımız 50 milyar metreküpe ulaştı. Tüm bu alımlar için ödenen rakam ise yaklaşık 70 milyar dolardır. Dış ticaret açığımızın en büyük nedeni sadece bizim için değil, her ülke için ciddi bir tutar olan işte bu enerji faturasıdır. Böyle ağır bir ithalat kalemiyle sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak açık söylüyorum her babayiğidin harcı değildir. Türkiye zor olanı başarmış ve son 20 yılda senede ortalama yüzde 5.4 oranında büyüyerek farkını ortaya koymuştur.

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ENERJİDE DE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Türkiye olarak bu gerçekler temelinde madenden petrol ve doğalgaza, rüzgârdan güneş enerjisine kadar her başlıkta ülkemizin potansiyelinden en üst düzeyde istifade etmenin çabasındayız. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, çevreci görünümlü marjinal yapılardan gelen baskılara ve eleştirilere aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim; kim ne derse desin enerji dahil hiçbir alanda ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah’ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız.

CHP KANTİN SOLCULUĞUNDAN KURTULSUN

CHP, Türkiye’nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret edemedi? Sayın Özel neden Filyos’taki doğalgaz tesisimizi ziyaret etme zahmetinde bulunmadı? Biz, muhalefetten gelen her yapıcı eleştiriye açığız. Ama ‘laf olsun torba dolsun’ siyasetine de asla prim vermeyiz. Hele hele Gazi Meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak, üyesi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. CHP’nin, bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına ‘Kent Uzlaşısı’ dediği ittifak CHP’yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP’nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum.”

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GABAR’DA GÜNLÜK 57 BİN VARİL

Doğalgaz ve petrolde 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern arama ve üretim filolarından birini kurduk. Bundan 4 sene önce Karadeniz’de tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Deniz yüzeyinin 4 bin metre altından çıkardığımız doğalgazı çok yoğun bir çalışmayla geçen sene vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpe çıktı. Diğer sahalarımızla yurtiçi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Gabar’daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz. 2024 yılında Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Ülkemizin günlük petrol üretimi 155 bin varilin üzerindedir.

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HANEDEKİ GAZIN YÜZDE 20’Sİ YERLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Enerji Forumu'ndaki konuşmasında Türkiye’nin yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının her geçen gün artırıldığını belirterek özetle şunları söyledi: “Bugün itibarıyla Türkiye’deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgâr ve güneş enerjisi ile karşılar hale geldik. 2035 yılına kadar bugünkü rüzgâr ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde bugün itibarıyla hane halkımızın yüzde 20’sinin gaz ihtiyacını yerli üretimle karşılıyoruz. Son 7 yılda özellikle Gabar’daki keşifle birlikte petrol üretimimizi de 3 katına çıkardık.”

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ENERJİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR

Küresel enerji sektörüne yön veren isimlerin buluştuğu “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” temasıyla düzenlenen, Demirören Holding’in de sponsorları arasında yer aldığı İstanbul Enerji Forumu’nun açılış törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay ve Erdoğan Demirören de katıldı.