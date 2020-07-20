Cumhurbaşkanı'ndan Ayasofya’ya sürpriz ziyaret

Ayasofya ziyareti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi programında yer almıyordu. Saat 14.00’te Kısıklı’daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’daki ilk namaz için hazırlıkların aralıksız sürdürüldüğü Ayasofya Camisi’ne geldi. Cumhurbaşkanı, Ayasofya Camisi’nin türbe girişindeki kapıdan içeri girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş karşıladı.

MOZAİK VE RESİMLERE ÖZEL PERDE

Erdoğan’ın ziyareti sırasında Ayasofya Camisi’ndeki çalışmalara ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ile yüklenici firma yetkilileri çalışmalar hakkında sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ayasofya Camisi’nin duvarlarında yer alan mozaik ve resimlerin namazda özel bir perdeyle kapatılacağı, açılır kapanır perde sisteminin en geç perşembe günü hazır olacağı bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Ayasofya Camisi’nde yaklaşık 50 dakika kaldı.

İKİNCİ İSKELE KURULDU

Ayasofya Camisi’nde mihrabın bulunduğu, üst bölümünde de Apsis mozaiğinin yer aldığı alana ikinci bir iskele kuruldu. Perdelerden biri bu iskelenin en üst bölümüne yerleştirilecek. Müze dönemindeki restorasyon çalışmaları sebebiyle Ayasofya’nın batı bölümünde de kurulu bir iskele yer alıyor.









ZEMİN KAPLAMA İLK KEZ DENENDİ

Yere serilecek iki kat keçe zemin kaplama da ilk kez denendi. Kaplamada zeminin rengine yakın bir renk tercih edildi. Zemin kaplamanın üzerine özel dokuma halı serilecek.



TEK KELİMELİK PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ayasofya Camisi ziyaretini kişisel Twitter hesabından 4 fotoğraf ve sadece “Ayasofya...” mesajıyla paylaştı.









TAKSİM CAMİSİ VE AKM İNŞAATLARINI DA İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi ziyaretinin ardından Taksim Meydanı’ndaki Taksim Camisi inşaatını ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kısa ziyaretin ardından da meydanın diğer cephesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının inşaatına geçti. Çalışmalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan bilgi alan Erdoğan’a, ziyaretleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretlerinin ardından yeniden Kısıklı’daki evine döndü.