Cumhurbaşkanı’ndan 29 Ekim mesajı: Duvarları kaldırdık

Haberin Devamı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara’daki ilk tören Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhında düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti.

TOGG’LA TAÇLANDIRDIK

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet’imizin 99’uncu yıldönümünü idrak ediyoruz. Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet’imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg’un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

SATRANÇ USTASI GİBİ...

Haberin Devamı

Erdoğan, 29 Ekim mesajında da 99 yıl önce ağır bedeller ödenerek, çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içinde olduklarını belirtti ve “Bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmekte kararlıyız. Son 20 yıldaki demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık” dedi.





Anıtkabir’de düzenlenen törene Erdoğan’ın yanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Anıtkabir’in avlusuna, Kuvvet Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’nı temsilen askerler alındı. Alanda vatandaşlar için de yer ayrıldı.





Haberin Devamı

Anıtkabir’deki törenin ardından Beştepe’ye geçen Erdoğan, burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon şeflerinin bayram tebriklerini kabul etti.





BAHÇELİ’NİN 29 EKİM ROZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gelerek bayramını kutladı. Sohbet sırasında Bahçeli’nin yakasındaki “29 Ekim” yazan rozet Erdoğan’ın dikkatini çekti. Erdoğan’ın “Bugüne özel mi” sorusuna MHP Genel Başkanı “Evet” yanıtını verdikten sonra parmağındaki yüzüğü de gösterdi. Sohbetin ardından Erdoğan, Bahçeli’yi kahvaltıya davet etti.