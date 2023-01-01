Cumhurbaşkanı’ndan 2023 mesajı: Daha yeni başlıyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl için bir video mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, özetle şunları söyledi:

29 EKİM’DE BÜYÜK COŞKU: “Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakıp, yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz. Milli mücadelenin 100’üncü yıl anmalarına 2019’da Samsun’la başladık. Ancak COVID-19 salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler bizi bu dönemi daha sade anma törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Hamdolsun bu sıkıntılı günleri geride bıraktık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılının sevincini inşallah 29 Ekim 2023’te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz.

12 YILLIK SÖZÜMÜZÜN MİLADI: Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunup onayını aldığımız 2011 seçimlerinden beri bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye’nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler, bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Sayısız saldırıya maruz kaldığımız bu kritik dönemde verdiğimiz çok yönlü mücadele yanında 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık.

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MİLLETİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK: Hiç şüphesiz 2021’in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar hepimizin canını sıkmıştır. Evet bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır. Ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki, aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık.

HEDEFİMİZ EN ÜST DİLİME GİRMEK: Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki, 2022’yi de tıpkı son 20 yılımız gibi sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023’te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. Artık hedefimiz küresel siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani yeni başlıyoruz. Amacımız bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak gençlerimize Türkiye Yüzyılı’nı, hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır. 2023’te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum.”

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ERDOĞAN TWITTER’DAN PAYLAŞTI: 2022’DE NE YAPTIK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan yaptıkları icraatlara ilişkin, “Türkiye Yüzyılı: 2022’de ne yaptık” başlığıyla Twitter’dan fotoğraflı paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabından yıl boyu yapılan hizmetleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti” dedi.

CAMİ VE CEMEVLERİNE DOĞALGAZ İNDİRİMİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapma kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, “İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42.73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğalgazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük” dedi.