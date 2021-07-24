Cumhurbaşkanı’na suikast onayı Pensilvanya’dan...

Kararın delilleri arasında yer alan bilgiye göre; suikastı örgütün sözde ‘TSK imamı’ firari Adil Öksüz, Ankara Çayyolu’ndaki villada yapılan son hazırlık toplantısında, sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve timi yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş ile birlikte planladı. Öksüz bu planı, ABD seyahatinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e onaylattı.

TUNCAY OPÇİN DEŞİFRE ETTİ

Gerekçeli kararda, suikast girişiminin, darbe gecesi Akıncı Üssü’nden ve sivil imamlar tarafından yönetildiği belirtilerek, “Adil Öksüz ile Kemal Batmaz darbe planlarını 11 Temmuz’da ABD’ye gidip onaylatıp 13’ünde döndükleri gün, örgütün firari tetikçilerinden ABD’deki Tuncay Opçin’in 15 Temmuz 2016’da Twitter paylaşımında, ‘yatakta basacaklar, şafakta asacaklar’ ifadesi suikast planlamasını deşifre etmiştir” denildi.

‘ÖNCE İPTAL, SONRA DEVAM ETTİLER’

Genelkurmay Çatı dosyasında dinlenen bir tanığın ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, şu bilgiler yer aldı: “Akıncı Üssü’nde bulunan özel kuvvetçi Albay Osman Kılıç, operasyonu sahada yönetecek Yarbay Şükrü Seymen’e operasyonun iptal edildiğini bildirir. Ancak aynı kişi 15 dakika sonra operasyonun devam kararını iletir. Cumhurbaşkanımıza suikast timine katılacak timler helikopterle havalanırlar.”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri geçtiğimiz günlerde ilk kez ortaya çıkmıştı.

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