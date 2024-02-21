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Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Hayko Bağdat için istenen ceza belli oldu

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#İSTANBUL#Mahkeme#Hayko Bağdat
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Hayko Bağdat için istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 13:29

Gazeteci Hayko Bağdat’ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, Bağdat hakkında "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise Bağdat'ın beraatini talep etti.

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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yurtdışında ikamet eden sanık Hayko Bağdat katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Hayko Bağdat’ın 2017, 2014, 2018 yıllarındaki yazı ve sosyal medya paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği, 15 Kasım 2019 tarihinde fotomontaj fotoğrafla paylaşım yaparak "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 7 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık hakkında ayrıca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatini istedi.

SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Bağdat hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Sanık Bağdat’ın avukatı Emine Özhasar ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 10 Temmuz 2024 tarihine erteledi.

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#İSTANBUL#Mahkeme#Hayko Bağdat

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