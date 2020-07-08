Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 yıl 8 ay hapisleri istendi

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında 21 Aralık 2018 tarihinde katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle, soruşturma başlatılmıştı. 24 Aralık 2018 tarihinde gözaltına alınan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, çıkartıldıkları adliyede, adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, bir ay sonra, devam eden aşamada adli kontrol ve yurtdışı yasağına gerek görülmediği gerekçesiyle, her iki sanatçının da re’sen adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gezen ve Akpınar’ın, ‘Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan 1’er yıl 2’şer aydan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve duruşma günü verildi.