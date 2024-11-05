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Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyordu... İlyas Salman hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

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#İlyas Salman#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dava
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyordu... İlyas Salman hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 15:37

Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman’ın cezalandırılmasını istedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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#İlyas Salman#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dava

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