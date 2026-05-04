×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alanya#Cumhurbaşkanına Hakaret
Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 23:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre, R.K. (64) park içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanan R.K. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Cumhurbaşkanına Hakaret

BAKMADAN GEÇME!