Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı

#Cumhurbaşkanına Hakaret#Sosyal Medya#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 20:22

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.Ü. (21) isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından M.Ü., ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.Ü. çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

