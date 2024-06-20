Cumhurbaşkanına hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı

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Kentte dün akşam polis ekipleri, T.Ö. isimli sürücünün alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı, Atatürk Bulvarı Nokta Köprü altında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde sürücü T.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ

İşlem yapıldığı sırada T.Ö. taşkınlık yapıp, trafik polisine mukavemette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Bunun üzerine şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.