‘Cumhurbaşkanı yeminine sadıktır’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde Cumhurbaşkanı’ ifadesine ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan 2007’de hükümetimize karşı verilmeye çalışılan, bazılarının ‘postmodern darbe’ dediği muhtıra teşebbüsüyle gündeme gelmişti” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU BÜYÜK YANLIŞ YAPIYOR’

Çelik’in açıklamaları şöyle: “Üzücü olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözde Cumhurbaşkanı demesidir. Kılıçdaroğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı gayrimeşru duruma getirmeye çalışan büyük yanlış yapıyor. Orduların başkomutanı Cumhurbaşkanı makamına karşı böyle bir şey söylerseniz, bu Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş bir şey olur.

Diyorsunuz ki ‘AK Parti’ye oy veren öğretmen değildir, memur değildir, çiftçi değildir’. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı bu kelimelerle ifade etmek düşmanların yaptığı şeydir. Bu kadar yanlıştan sonra diyorlar ki sen yeminine sadık olsaydın biz bunları söylemezdik. Cumhurbaşkanımız yeminine sadıktır. Milletin birlik ve beraberliğini korumaktadır.”