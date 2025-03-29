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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ramazan Bayramı mesajı

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#Cevdet Yılmaz#Ramazan Bayramı#Mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan Ramazan Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 20:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa, barış ve esenlik getirmesini diledi.

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Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Küskünlüklerin sona erdiği, büyüklerin ve komşuların ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği bir bayram olsun. Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatalım. Dualarımız, Gazze başta olmak üzere bayramı zor şartlarda karşılayan mazlumlar için."

 

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#Cevdet Yılmaz#Ramazan Bayramı#Mesaj

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