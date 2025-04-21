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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Papa için taziye mesajı

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#Cevdet Yılmaz#Papa Francis#Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan, Papa için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 16:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz mesajında Papa'nın insani krizler karşısında sergilediği duyarlı yaklaşıma dikkat çekti

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Cevdet Yılmaz, "Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devleti Başkanı Papa Francis'in vefatı nedeniyle, başta Vatikan olmak üzere tüm Katolik dünyasına başsağlığı diliyorum. Dünyanın vicdanını yaralayan pek çok insani kriz karşısında sergilediği duyarlı yaklaşım; özellikle Gazze'deki soykırım ve Filistin halkına yönelik adaletsizlikler karşısında gösterdiği açık ve kararlı tutum, evrensel değerleri önceleyen bir liderlik örneği olarak hatırlanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

 

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#Cevdet Yılmaz#Papa Francis#Taziye Mesajı

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