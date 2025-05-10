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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama

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#Cevdet Yılmaz#Pakistan#Hindistan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 19:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin, "Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.

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Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

 

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#Cevdet Yılmaz#Pakistan#Hindistan

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