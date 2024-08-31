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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'nefret söylemi' açıklaması

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#Cevdet Yılmaz#Nefret Söylemi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan nefret söylemi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 13:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hiçbir demokratik siyasi ölçünün, insanlara küfredilmesini ve açıkça hakaret edilmesini onaylamayacağını belirterek, nefret söylemlerine karşı siyaset kurumunun birlik içinde olmayı başarması gerektiğini bildirdi.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fikir hürriyetinin, nefret söylemleriyle geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti anlamına gelmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır."

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#Cevdet Yılmaz#Nefret Söylemi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı

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