Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kurban bağışı

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Türk Kızılay, bu yıl da ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla başlattığı geleneksel vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında; Türkiye’de, Gazze - Filistin’de ve yurt dışında 22 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

KURBANINI TÜRK KIZILAY’INA BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’a bağışladı. Geçtiğimiz günlerde kampanyaya destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de kurban vekâletlerini Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’a bağışlamıştı.

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KIZILAY KURBAN HİSSE BEDELİ

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi 13 bin 250 TL, yurt dışı içinse 5 bin 250 TL olarak belirlendi.

KURBAN HİSSE BEDELİNE TAKSİT İMKANI

Hayırseverler, Kızılay’a kurban vekaleti bağışında bulunmak üzere resmi internet sitesi kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/Havale, yurt içinde 168 / yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabilir. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor.