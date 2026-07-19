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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek

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#Kıbrıs Barış Harekatı#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan Kıbrıs Barış Harekatının 52. yıl dönümü mesajı: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 18:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, Ada'nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, Ada'ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 52 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkını Rum mezaliminden kurtardığını, güvenliğini ve varlığını güvence altına aldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böylece Ada'da yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelleri atılmıştır. Anavatan ve garantör Türkiye, Ada'nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir. 1974 yılında milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman Gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz."

 

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#Kıbrıs Barış Harekatı#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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