Siyasilerden Zonguldak'ta hayatını kaybeden 2 madenci için taziye mesajı

Haberin Devamı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Elim olayın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı: "Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir."

Haberin Devamı

BAKAN IŞIKHAN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçüğü araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı: "Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağı göçüğünde işçi kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadiseye ilişkin gerekli soruşturma başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

Haberin Devamı

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU: KEDERLİ AİLELERİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajda, "Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sağ olarak kurtarılan işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZLE SAHADA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz."