Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Fon Koordinasyon Kurulu'na ilişkin açıklama

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Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısını yarın yapacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, önceki toplantıda önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Yılmaz, "Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de SPK'nin, BDDK'nin aldığı önemli kararlar paylaşıldı. Yarın da gündemimiz 'ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var', onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah." diye konuştu.

Fon soruşturmasında ödeme takviminin nasıl olacağına ilişkin soruya Yılmaz, "Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Hem Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanı var. Oralar da bağımsız otoriteler. Kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını beklemek lazım." yanıtını verdi.

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Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye mecrasında devam ediyor. Komisyon kuruldu. Orada da ilgili tüm bakanlarımızla, kurumlarımızla ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Mecrasında yürüyor. Meclisimiz açıldı. Meclisimizde de aynı şekilde komisyon oluşturulacak izlemeyle ilgili. Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var, üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve 'Türkiye modeli' dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa süre içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yıl bitmeden teyit olabileceğine ilişkin bir emare var mı sahada?" sorusuna, "Böyle takvimler üzerinde konuşmak bence bu aşamada doğru değil. Süreç mecrasında ilerliyor. MGK'mız tespitlerini, teyidini yaptıktan sonra ilk aşaması tamamlanmış olacak ama bu aşamada bir takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum." yanıtını verdi.